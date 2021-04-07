Кабмин утвердил шесть новых програм господдержки аграриев

Во время заседания правительства принято постановление, расширяющее государственную поддержку сельхозпроизводителей на 2021 год, дополнив ее шестью новыми программами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"В тесном диалоге с аграрными ассоциациями и бизнесом мы разработали новые механизмы поддержки, которые помогут решать актуальные проблемы аграриев. Это такие как, например, засуха, высокие риски, низкая оборотность средств, низкая рентабельность выращивания определенных культур. Новые программы позволят обеспечить стабильность деятельности аграриев и увеличения производства. Это, в свою очередь, улучшит продовольственную безопасность государства и доступность товаров для конечного потребителя", – отметил глава ведомства Игорь Петрашко.

Среди новых программ поддержки АПК:

государственная поддержка страхования сельскохозяйственной продукции;

возмещения потерь от повреждения посевов сельскохозяйственных культур в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

государственная поддержка сельхозпроизводителей, которые используют мелиорированные земли;

государственная поддержка производителей органической сельскохозяйственной продукции;

государственная поддержка производителей картофеля;

государственная поддержка сельхозпроизводителей путем выделения бюджетных субсидий из расчета на единицу обрабатываемых угодий (гречка).

При этом, по словам Петрашко, государство компенсирует аграриям потери, которые они понесли в прошлом году в результате чрезвычайных погодных условий.

"Также для дальнейшего страхования производителей от возможных финансовых потерь мы вводим агрострахования. Плюс добавляем программы, направленные на усиление отраслевого производства, в частности, гречки и картофеля, для насыщения внутреннего рынка продукцией собственного производства и стабилизации ценовой ситуации в стране", - добавил он.