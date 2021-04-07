Власти Киевщины планируют построить 17 километров дороги за 3 миллиарда

Турецкая компания Özaltın Holding готова построить в Бучанском районе Киевской области новую дорогу и вложить в проект около 3 млрд грн инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Соответствующий меморандум подписали глава Киевской ОГА Василий Володин и директор украинского представительства Özaltın Holding Хакан Аджунсал.

Протяженность дороги составит 16,5 км. Она будет проходить через три громады – Бощаговскую, Вишневую и Чабановскую.

Также путь соединит между собой две международные трассы М-06 Киев-Чоп и М-05 Киев-Одесса.

Вдоль всей протяженности дороги будет построена соответствующая инфраструктура, в частности, речь идет об обустройстве инженерного коридора с качественными сетями водоснабжения и водоотвода.

Ozaltin Holding – турецкая группа, которая работает на рынке более 60 лет. Летом 2019 года компания зарегистрировала представительство в Украине. В декабре 2019 года получила строительную лицензию с разрешением строить объекты наивысшего уровня сложности.

Основная специализация компании – строительство гидроэлектростанций, инфраструктурных проектов в дорожной отрасли, горная промышленность и другое.