Аэропорт "Борисполь" отчитался о росте пассажиропотока на 10%

Аэропорт

По итогам марта международный аэропорт "Борисполь" обслужил 534,3 тыс. пассажиров, что на 10% больше по сравнению с мартом 2020 года (486,4 тыс. пассажиров).

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

При этом за первый квартал 2021 года аэропорт обслужил на 50,5% меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года – 1,2 млн пассажиров против 2,43 млн.

Отмечается, что пассажиропоток в марте на внутренних рейсах увеличился на 18,6% и составил 40,1 тыс. пассажиров. Международный пассажиропоток также продемонстрировал рост на 9,2% – 494,3 тыс. пассажиров.

В марте самыми популярными направлениями "Борисполя" стали Шарм-эль-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай и Минск.

Джерело:  аэропорт "Борисполь"
