Нацкомиссия упростила процедуру переноса мобильных номеров

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), упростила процедуру переноса абонентского номера (MNP) между сетями операторов, возложив задачу по регистрации воспользовавшегося услугой абонента на оператора-получателя.

Соответствующее решение НКРСИ №107 от 23 марта 2021 года, изменяющее порядок предоставления услуг MNP, зарегистрировано Министерством юстиции, передает Интерфакс-Украина.

Согласно указанному решению, с 1 декабря 2021 года для процедуры MNP начнут действовать следующие изменения:

упрощение порядка подачи заявления абонентом на получение услуги MNP, а именно решение всех вопросов, связанных с переносом абонентского номера путем обращения к одному субъекту - оператору-получателю номера (One Stop Shop process);

снятие запрета относительно получения MNP для абонентов, получающих услуги без указания лица (анонимно), с одновременной регистрацией у оператора-получателя при подаче заявления на MNP такого абонента, если он планирует получать услуги не на основе письменного договора;

усовершенствование процесса идентификации абонента MNP путем цифровой и голосовой идентификации;

внесение изменений в договоры о предоставлении телекомуслуг, предусматривающие расторжение публичного договора при переносе абонентских номеров абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме;

распространение действия MNP на провайдеров телекоммуникаций;

сокращение срока переноса абонентского номера в сетях мобильной связи до одного рабочего дня.

По мнению НКРСИ, эти изменения будут способствовать усилению конкуренции на рынке услуг мобильной связи и в итоге повышению уровня качества телекомуслуг.

В НКРСИ также отметили, что работа специалистов над разработкой и принятием указанных изменений продолжалась более полутора лет.

Напомним, с 1 мая 2019 года клиент любого украинского мобильного оператора может обратиться в центр обслуживания другого мобильного оператора и подать заявление о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой номер.

Перенос номера происходит в будни в течение рабочего времени. Единственное условие - абонент должен быть зарегистрирован у своего изначального оператора. Зарегистрироваться можно или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам проходить такую регистрацию не нужно.