Крупнейшие ритейлеры Украины вошли в ТОП-25 лучших работодателей в условиях пандемии

Крупные украинские ритейлеры вошли в ТОП-25 лучших работодателей по версии журнала "Власть денег".

В конце марта журнал "Власть денег" представил традиционный рейтинг "ТОП-25 лучших работодателей Украины".

В отличие от предыдущих исследований, издание сделало акцент на сохранении компаниями своих сотрудников и уровня заработных плат в условиях пандемии.

С каждым годом, наряду с крупнейшими промышленными компаниями, в рейтинг лучших работодателей входят все больше представителей украинского ритейла.

Комментируя результаты рейтинга, гендиректор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев отметил, что пандемия COVID-19 еще больше актуализировала активную социальную позицию бизнеса, его участие в решении наиболее острых проблем общества.

"Компании очень активно включались в борьбу как с самим вирусом, так и его последствиями для экономики. Ситуация была и остается достаточно сложной. С самого начала пандемии в Украине именно на плечи работодателей легла закупка медикаментов, антисептиков, средств защиты, тестов для сотрудников. Компании помогают больницам необходимым оборудованием и ежедневно обеспечивают жизненно важным кислородом", - сказал Ильичев.

Исследование оправдало прогнозы ведущих экспертов Украины о возрастающей роли операторов розничной торговли в экономической стабильности государства, создании новых рабочих мест и сохранении конкурентных заработных плат.

Уже несколько лет подряд сразу несколько крупнейших компаний от ритейла представлены в рейтинге лучших работодателей.

В нынешнем году среди них крупнейшая продовольственная сеть "АТБ", автозаправочные сети ОККО и WOG, сеть магазинов в категории дрогери EVA, а также сеть магазинов обуви INTERTOP.

"Высокие оценки экспертов операторы розничной торговли заслужили в том числе и заботой о безопасности и комфорте своих сотрудников. Компании не только своевременно закупили средства индивидуальной защиты для персонала, но и обеспечили сотрудников бесперебойным транспортным сообщением от места проживания к рабочим местам и наоборот", - говорится в исследовании.

К примеру, корпорация "АТБ" лишь в прошлом году, в самый разгар пандемии, создала 5 тысяч дополнительных рабочих мест. На сегодняшний день корпорация обеспечивает стабильной работой и конкурентными заработными платами свыше 65 тысяч человек.

Кроме того, эксперты уделили особое внимание масштабам корпоративных социальных проектов сети. На эти цели в прошлом году АТБ выделила более 130 млн грн. На эти средства было закуплено оборудование и медицинские товары для лечебных заведений страны. 100 млн грн корпорация инвестировала в реализацию совместного с Минсоцполитики проекта адресной помощи наиболее уязвимым категориям населения в виде продуктовых наборов и товаров повседневного потребления.

Сеть ОККО, состоящая из 411 автозаправочных комплексов, предоставляет работу 10 тысячам сотрудников. Все они оформлены официально, компания регулярно пересматривает зарплату и никогда ее не задерживает.

"Еще в 2019 году в компании внедрили программу бесплатного медицинского страхования для всех сотрудников, которая включает максимально широкий спектр медицинских услуг", - отметил Руслан Ильичев.

В свою очередь, EVA предоставляет работу 13 тысячам сотрудников.

"EVA — это прежде всего люди: за каждым успешным проектом, за каждой покоренной вершиной стоит сплоченная команда, которую объединяют общие ценности", - говорит HRD компании Инна Печерица.

Резюмируя рейтинг лучших работодателей Украины, представители ФРУ утверждают: пандемия принесла в Украину не только кризисные явления, но и новые возможности развития. Прежде всего пандемия стала тестом на социальную ответственность бизнеса перед обществом и собственным персоналом, умение сплотиться для преодоления глобальных вызовов, способность внести собственную лепту в стабилизацию экономических процессов.