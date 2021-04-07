Верховный суд отложил заседание по иску офшоров Суркисов к "Приватбанку" на $350 миллионов

Коллегия судей Верховного суда перенесла на 14 апреля 2021 года рассмотрение дела об обжаловании решения суда от 2017 года касательно обязательства "Приватбанка" обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн.

Решение о переносе было принято на заседании 7 апреля. Причины переноса не уточняются, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал "Приватбанк" исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь "Приватбанк" подал кассационную жалобу.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства "Приватбанка" компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

Как уточнил юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний составляет $347,4 млн.