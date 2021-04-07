Задержанный на взятке брат судьи Вовка оказался сотрудником Службы внешней разведки
Служба внешней разведки Украины подтвердила, что один из задержанных на передаче взятки главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку является ее сотрудником.
Как сообщает пресс-служба ведомства, на период досудебного расследования фигурант дела отстранен от исполнения служебных обязанностей.
"По предварительным результатам собственного расследования, его задержание не связано с деятельностью в должности СВРУ. Отмечаем, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе", – сказано в сообщении.
Ранее Национальное антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщило о подозрении двум адвокатам, задержанным накануне при получении взятки для дальнейшей передачи ее судьям Окружного админсуда Киева.
По данным следствия, подозреваемые за $100 тыс. обещали через главу суда Павла Вовка решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по делу по иску предприятия. При этом один из подозреваемых является близким родственником главы ОАСК.
По данным Цензор.Нет, в том числе задержан родной брат главы ОАСК Павла Вовка – Юрий Зонтов, который заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки. Родная фамилия Павла Вовка – Зонтов, фамилию Вовк он взял после женитьбы в 1999 году.
По месту обнаружения взятки детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более $3,7 млн, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (всего обнаружено средств на общую сумму в эквиваленте более 130 млн грн). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
По данным Цензор.НЕТ, деньги были обнаружены в тайном хранилище главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, оно было оборудовано в конспиративной квартире на Печерске, которую оформили на женщину-адвоката, но ей пользовалась семья Вовка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль