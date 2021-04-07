"Ощадбанк" снизил ставку по кредиту для "Нафтогаза" до 12% годовых

Кабинет министров на заседании в среду, 7 апреля, согласовал снижение ставки по кредиту, предоставленному государственным "Ощадбанком" НАК "Нафтогаз Украины" в в 2009 году под государственные гарантии, с 16,5% годовых до 12% годовых.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, "Нафтогаз" и "Ощадбанк" заключили дополнительное соглашение №19 к договору №274/31/2 от 5 июня 2009 года о снижении процентной ставки на 183 дня с момента его подписания.

Задолженность по кредиту, взятому НАК для расчетов за природный газ, который закачивался в подземные хранилища гада на выполнение инвестиционного проекта согласно постановлению Кабмина от 3 июня 2009 года, на сегодня составляет 1,9 млрд грн.

Конечный срок его погашения кредита – 24 декабря 2024 года.