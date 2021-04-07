Кабмин изменил порядок использования средств на строительство жилья для военных

Правительство внесло изменения в постановление о порядке использования средств, предусмотренных в госбюджете на строительство жилья для военнослужащих, несущих службу в 10 государственных структурах сферы безопасности и обороны. Отныне выделение средств будет происходить по решению Кабмина после согласования с Комитетом ВР по вопросам бюджета.

Соответствующее решение Кабинет министров принял на своем заседании в среду, 7 апреля, передает Укринформ.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, документом предусматривается, что распределение средств по направлениям по бюджетным программам в 2021 году по строительству жилья военнослужащим ГНСУ, Нацгвардии, сотрудникам СБУ, Службы внешней разведки, Управление госохраны и другим органам, осуществляется по решению Кабинета министров Украины , согласованным с Комитетом ВР по вопросам бюджета.

Кроме того, главным распорядителям бюджетных средств необходимо обеспечить в 2021 году ежеквартальное информирование упомянутого парламентского комитета об использовании средств по соответствующим программам.

По мнению разработчиков проекту, принятие документа обеспечит соответствие порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на строительство жилья для военнослужащих, лиц рядового и учебного состава, требованиям статьи 28 закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021".

Как сообщалось, в 2020 году для более 600 военнослужащих вопрос собственного жилья был решен полностью.