Нацкомиссия оштрафовала "Харьковоблэнерго" за завышение сумм в платежках

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала АО "Харьковоблэнерго" за нарушение лицензионных условий деятельности по распределению электроэнергии на максимально возможную сумму 1,7 млн грн.

Как сообщает пресс-служба регулятора, штраф наложен за нарушение требований коммерческого учета электрической энергии.

Так, по обращению адвоката в интересах потребителя проверкой установлено, что АО "Харьковоблэнерго" осуществлено избыточное начисления потребленной электрической энергии по 19 лицевым счетаи бытовых потребителей в объеме 11,5 млн кВт-ч за октябрь 2020 года, которые были переданы в ЧАО "Харьковэнергосбыт".

НКРЭКУ подчеркивает, что такие действия недопустимы, так как вводят в заблуждение потребителей.

"Это является грубым нарушением Лицензионных условий по распределению электрической энергии, что предусматривает наложение на указанную компанию максимального штрафа в размере 1,7 млн грн", – сказано в сообщении.

Кроме того, НКРЭКУ оштрафовала ООО "Закарпатьеэнергосбыт" на 85 тыс. грн из-за несоблюдения установленных стандартов качества предоставления услуг, в частности ненадлежащей работы колл-центра.

Кроме того, компания не уведомила НРЭКУ об изменениях в поданных при получении лицензии документах в установленный срок, а также не обеспечила должное функционирование центров обслуживания потребителей и колл-центра.

Напомним, 65% акций "Харьковоблэнерго" принадлежит государству, еще 29,8% акций до последнего времени владела компания Garensia Enterprises Limited (Кипр), которую связывают с Константином Григоришиным. Но в конце февраля владельцем этого пакета стала кипрская компания Smart Holding (Сyprus) Ltd. Вадима Новинского.