Радуцкий анонсировал введение обязательного медицинского страхования с 2023 года

Обязательное медицинское страхование должно появиться в Украине уже в 2023 году, медстрахование должно развиваться в рамках Национальной службы здоровья Украины.

Об этом заявил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в интервью Интерфакс-Украина.

"В 2023 году в Украине должно быть обязательное медицинское страхование. Сегодня мы работаем над выбором модели. Как только определим модель, начнем писать закон", - сказал Радуцкий.

"Мое видение: медицинское страхование должно развиваться в рамках НСЗУ. НСЗУ - это не медики, это финансисты, они считают деньги, отвечают за стандарты качества, выполняют контрольные функции", - сказал он.

Как отметил Радуцкий, по объективным причинам медицинское страхование нельзя внедрить раньше из-за очень высокого процента "черной" зарплаты в стране.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
