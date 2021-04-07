Нацкомиссия утвердила план развития хранилищ газа стоимостью 14 миллиардов

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила план развития газохранилищ до 2030 года оператора газохранилищ АО "Укртрансгаз" с инвестициями в объеме 13,69 млрд грн в течение 10 лет.

Соответствующее решение принято на заседании регулятора в среду, 7 апреля, передает отраслевое издание ExPro.

В целом в 2021-2030 годах в развитие подземных хранилищ газа планируется вложить 13,69 млрд грн. При этом в 2021 году инвестиции запланированы в сумме 344,79 млн грн за счет собственных средств "Укртрансгаза".

Среди ключевых мероприятий инвестиционной программы на 2021 году указаны реконструкция установки осушки газа с автоматизацией технологического процесса на Дашавском ПХГ (90,3 млн грн), реконструкция площадки газосборного пункта Червонопартизанського ПХГ (37,7 млн грн) и капитальный ремонт инженерно-лабораторного корпуса в Харькове (40,1 млн грн).

Напомним, "Укртрансгаз" входит в группу "Нафтогаза". Он обеспечивает деятельность украинских подземных хранилищ газа. До 1 января 2020 года "Укртрансгаз" также управлял украинской газотранспортной сиситемой, однако в результате анбандлинга эту функцию совершает "Оператор ГТС".

В систему "Укртрансгаза" входит 12 подземных хранилищ общей проектной емкостью 31 млрд куб. м.