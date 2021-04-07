Zoom запретил предоставлять услуги видеоконференций российским чиновникам, – СМИ

Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на письмо дистрибутора решений Zoom в России и СНГ "РайтКонф" партнерам от 31 марта.

В нем говорится, что Zoom Video Communications Inc. отзывает у российского партнера авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами.

В IT-дирекции российской "Высшей школы экономики" (ВШЭ) подтвердили, что учреждение больше не сможет пользоваться корпоративной лицензией в Zoom.

"Ограничения в отношении российских юридических лиц с государственным участием введены в одностороннем порядке компанией Zoom Video Communications", – подчеркнули в ВШЭ.

Между тем в Кремле признали, что Zoom использовался в рамках взаимодействия "с другими странами" по их инициативе, однако лично президент России Владимир Путин в рамках ежедневных видеоконференций к данному формату не прибегал, передает Deutsche Welle.

"Существуют закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Тем временем в пресс-службе Zoom Video Communications сообщили, что головной офис компании в США уточняет появившуюся информацию о приостановке продаж сервиса госучреждениям и госкомпаниям в России.

Zoom не первая компания, которая прекратила или ограничила оказание услуг в России. В декабре 2020 года стало известно, что Microsoft отказалась продавать софт МГТУ им. Н. Э. Баумана, поскольку вуз попадает под санкции США за подготовку специалистов по вооружениям.