Zoom запретил предоставлять услуги видеоконференций российским чиновникам, – СМИ
Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на письмо дистрибутора решений Zoom в России и СНГ "РайтКонф" партнерам от 31 марта.
В нем говорится, что Zoom Video Communications Inc. отзывает у российского партнера авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами.
В IT-дирекции российской "Высшей школы экономики" (ВШЭ) подтвердили, что учреждение больше не сможет пользоваться корпоративной лицензией в Zoom.
"Ограничения в отношении российских юридических лиц с государственным участием введены в одностороннем порядке компанией Zoom Video Communications", – подчеркнули в ВШЭ.
Между тем в Кремле признали, что Zoom использовался в рамках взаимодействия "с другими странами" по их инициативе, однако лично президент России Владимир Путин в рамках ежедневных видеоконференций к данному формату не прибегал, передает Deutsche Welle.
"Существуют закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Тем временем в пресс-службе Zoom Video Communications сообщили, что головной офис компании в США уточняет появившуюся информацию о приостановке продаж сервиса госучреждениям и госкомпаниям в России.
Zoom не первая компания, которая прекратила или ограничила оказание услуг в России. В декабре 2020 года стало известно, что Microsoft отказалась продавать софт МГТУ им. Н. Э. Баумана, поскольку вуз попадает под санкции США за подготовку специалистов по вооружениям.
