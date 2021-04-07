"Нафтогаз" создал централизованное подразделение по закупкам

Группа "Нафтогаз" создала отдельную корпоративную функцию "Управление закупками", которая призвана унифицировать процедуры закупок предприятиями группы.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", новое подразделение возглавит гражданка Нидерландов Ольга Бородина.

Согласно сообщению, она имеет 20-летний опыт работы в энергетической сфере, в частности, в нефтегазовой отрасли. До прихода в группу "Нафтогаз" работала в Royal Dutch Shell. В течение 2014-2016 годов занимала должность генерального директора по развитию цепочек поставок в Shell Global Solutions International BV.

"Основная задача созданной функции – обеспечить эффективный процесс управления закупками группы. В частности, она будет отвечать за полноценное внедрение унифицированной системы управления цепочками поставок Supply Chain Management (SCM)", – сообщают в "Нафтогазе".

Функция будет также заниматься такими бизнес-процессами группы, как управление потребностями, категорийный менеджмент, управление закупками.

Ранее "Нафтогаз" заявлял, что новая отдельная корпоративная функция будет централизованно отвечать за закупки предприятий группы и подчиняться непосредственно главному исполнительному директору.