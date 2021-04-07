БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Первый этап строительства аэропорта "Белая Церковь" оценили в $66 миллионов

Первый этап строительства аэропорта

План реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года предусматривает в 2021 году развитие международного аэропорта "Белая Церковь" с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок.

Согласно плану реализации транспортной стратегии, первый этап реализации проекта развития международнного аэропорта "Белая Церковь" оценивается в 1,78 млрд грн ($66 млн), в качестве источников финансирования указаны местный, областной и государственный бюджеты, льготное кредитование и/или гранты международных финансовых организаций, передает Интерфакс-Украина.

Срок выполнения проекта - 2021 год.

Проект также предусматривает строительство современного центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Планируется проведение работ по реконструкции аэродрома, строительству перрона, мультимодального грузо-логистического комплекса, пассажирского терминала, ангаров для центра техобслуживания воздушных судов, а также спецстроений для ведения аэропортовой деятельности. Кроме того, планируется установка радиотехнического оборудования средств посадки и светосигнальной системы для взлетно-посадочной полосы.

Джерело:  Интерфакс-Украина
66 миллионов долларов? там проводка светообеспечения не вырвана, полетная вышка действует, ж.д. ветка действует, БАРЗ не сильно разворован - может, 6.6 миллиона? возможно, построят прямой автобан к трассе Е-95? или кому-то жадному и лживому надо дать "по рукам"..
показати весь коментар
07.04.2021 18:31 Відповісти

