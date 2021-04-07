Кабмин предложил перейти на европейские нормы определения страны происхождения товаров
Кабинет министров поддержал и направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в Таможенный кодекс относительно приведения порядка определения страны происхождения товара в соответствии с Таможенным кодексом Европейского Союза".
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, соответствующее решение было принято на заседании правительства 7 апреля.
Согласно сообщению, проект документа разработан в рамках имплементации в Таможенный кодекс Украины положений таможенного законодательства Европейского Союза, в частности, в части определения непреференциального происхождения при импорте/экспорте в Украину товаров.
Законопроектом предлагается изложить в новой редакции раздел II "Страна происхождения товара" Таможенного кодекса. В частности, привести в соответствие Таможенному кодексу ЕС положения:
- относительно цели определения непреференциального происхождения товаров;
- особенностей происхождения принадлежностей, запасных частей и инструментов, нейтральных элементов и упаковки;
- перечень товаров, полностью произведенных в данной стране;
- критериев достаточной переработки товаров, производимых с использованием материалов иностранного происхождения;
- перечень простых операций;
- порядок проверки таможенными органами сертификатов о происхождении товаров (в том числе электронных сертификатов о происхождении) после завершения таможенного оформления.
