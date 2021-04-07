Вопросы доступа к банковской тайне должен решать специальный суд, – глава Нацбанка

Работа Специализированного финансового суда, создание которого обсуждается с МВФ, должна охватывать вопросы взаимоотношения кредиторов и заемщиков, инвесторов и объекта инвестиции, а также вопросы доступа к банковской тайне.

Об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"В прошлом году мы начали дискуссию о финансовом суде. Это тоже вне мандата НБУ. Но мы начали эту дискуссию, мы ее сейчас обсуждаем с МВФ, с профсредой. С нашей точки зрения, создание такого специализированного суда значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной", – сказал Шевченко.

По словам главы НБУ, отбор судей в такой суд должен производиться прозрачно, а для обеспечения максимального доверия, с участием и представителей международного сообщества.

Шевченко добавил, что НБУ выступает стороной во многих судебных разбирательствах, в частности, наибольшее количество разбирательств (около 100) связано с "Приватбанком" и его бывшими владельцами. Также регулятор участвует в судах, связанных с выводом банков с рынка и судах и в тех, где с НБУ хотят взыскать деньги сотрудники Нацбанка.

Как сообщалось, Национальный банк внес изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, которые вступили в силу 16 февраля 2021 года.

Согласно изменениям, банк теперь обязан предоставить органам государственной исполнительной службы и частным исполнителям информацию о наличии и состоянии счетов должника, которая содержит номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые являются на таких счетах.

Благодаря этому Министерство юстиции расширило применение автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках, а также упростило этот процесс.

