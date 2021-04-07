Нацкомиссия запретила менять владельцев акций подсанкционного "Донецкоблгаза"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку с 7 апреля остановила внесение изменений в систему депозитарного учета акций подсанкционного ПАО "Донецкоблгаз".

Согласно сообщению регулятора, соответствующее решение принято по итогам заседания 6 апреля во исполнение постановления следователя Службы безопасности Украины, передает Интерфакс-Украина

Исключение предусмотрено для исполнения депозитарными учреждениями распоряжений или операций, связанных с получением Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) статуса управляющего счетом акциями в соответствии с судебными решениями.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны 19 марта ввел санкции в отношении двух компаний из Гонконга (Китай), которые являются владельцами 49,9% "Донецкоблгаза".

В СБУ уточнили, что осуществляют досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц "Донецкоблгаз", направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение".

"Доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ. Решением суда права передаются в управление АРМА", - отметили в ведомстве.

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на 49,99% акций "Донецкоблгаз". Суд принято решение о передаче арестованных акций "Донецкоблгаза" к НАК "Нафтогаз Украины".

"Компания должна организовать недопущение потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА", - подытожили в СБУ.