Минфин урегулировал механизм финансовых гарантий в режиме совместного транзита

Министерство финансов утвердило приказ "Об утверждении Порядка информационного обмена о регистрации финансового гаранта, ее приостановления, возобновления, аннулирования, другой информации, необходимой для осуществления надзора и контроля за выполнением финансовым гарантом условий предоставления статуса финансового гаранта", зарегистрированный Минюстом 5 апреля 2021 года.

Приказом определяется механизм обмена информацией между Государственной таможенной службой и Национальным банком для следующих целей:

проведения оценки соответствия финансовых учреждений (банков и страховых компаний) условиям предоставления статуса финансового гаранта;

регистрации финансового гаранта, ее приостановления, возобновления и аннулирования;

обмена другой информацией, необходимой для осуществления надзора и контроля за выполнением финансовым гарантом условий предоставления статуса финансового гаранта.

В соответствии с законом Украины "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы" финансовые гаранты, которые получат право на осуществление деятельности по выдаче финансовых гарантий в соответствии с положениями настоящего закона, также получают право по выдаче финансовых гарантий в порядке и на условиях, определенных Таможенным кодексом Украины.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановлением Кабинета министров Украины от 8 июля 2020 года №619 "Некоторые вопросы осуществления деятельности независимых финансовых посредников" утвержден Порядок предоставления независимом финансовом посреднике разрешения на осуществление деятельности по выдаче финансовых гарантий для обеспечения уплаты суммы таможенного долга, надзора и контроля за соблюдением им условий предоставления такого разрешения, ограничения действия или аннулирования разрешения".