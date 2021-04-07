В киевском метро увеличат интервал движения поездов после введения спецпропусков

"Киевский метрополитен" проведет корректировку графиков движения на период строгих карантинных ограничений с целью оптимизировать затраты на перевозки.

Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен".

"С начала усиленных карантинных ограничений в понедельник, 5 апреля, киевским метрополитеном воспользовались 152 тыс. пассажиров. Во вторник, 6 апреля, было совершено 210 тыс. поездок. Ранее среднесуточный пассажиропоток составлял до 1 млн человек. В 2019 году подземкой пользовалось 1,5 млн пассажиров ежедневно", – отмечается в сообщении.

В компании отмечают, что недополучение доходов за период локдауна в 2020 году составило 621 млн грн. Для выплаты заработной платы, оплаты электроэнергии и обеспечения работы предприятия средства были направлены из бюджета столицы.

Как сообщалось, с 5 апреля в Киеве весь общественный транспорт – и наземный, и метро – работает по специальным пропускам для пассажиров, по данным КГГА, их выдали 500 тысяч штук, однако полиция сообщала о попытках продавать поддельные документы.