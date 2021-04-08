Мировые расходы на IТ в 2021 году превысят $4 триллиона, – Gartner

Мировые расходы на информационные технологии (IT) в 2021 году увеличатся на 8,4% и превысят $4 трлн.

Это прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc.

В 2020 году подобные расходы снизились на 2,2% - до $3,76 трлн, передает Интерфакс-Украина.

При этом в конце января аналитики компании предполагали, что подъем IТ-расходов в текущем году составит 6,2%.

"Сейчас IТ не просто поддерживают корпоративные операции, как это было обычно, но в полной мере участвуют в процессе создания стоимости бизнеса", - полагает вице-президент Gartner Джон-Дэвид Лавлок.

По его словам, в результате IТ-службы начинают играть важную роль в бизнесе, что приводит к увеличению расходов на них.

Все сегменты рынка вернутся к росту в этом году, при этом ожидается, что сектор корпоративного программного обеспечения продемонстрирует самый быстрый подъем (+10,8%) из-за того, что компании хотят предоставлять более комфортную, инновационную и продуктивную обстановку своим сотрудникам.