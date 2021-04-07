Власти Харькова решили ужесточить карантинные ограничения

В Харькове предприятия общественного питания, непродовольственные магазины, спортивные учреждения и учреждения культуры с 10 апреля будут работать до 20:00.

Об этом сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, сообщается на сайте харьковских властей.

"С ближайшей субботы (10 апреля) все рестораны, бары и кафе, непродовольственные магазины, салоны красоты, спортивные учреждения и заведения культурной сферы города, включая кинотеатры, будут работать до восьми часов вечера. На продовольственных и непродовольственных рынках мы усилим контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции", – сообщил Терехов.

Он добавил, что общественный транспорт продолжит свою работу в текущем режиме с карантинными ограничениями. Детские сады, а также начальная школа (1-4 классы) также продолжат работать, тогда как остальные школьники остаются на дистанционном обучении.

Секретарь горсовета напомнил , что в Киеве и ряде областей страны уже ввели жесткий локдаун, с ограничениями работы транспорта, закрытием детских садов, средних и высших учебных заведений.

"Харьковская область вплотную подошла к красной зоне. И все эти ограничения могут быть введены в нашем городе решению Кабинета министров. Хочу уберечь от этого харьковчан", – отметил Терехов.

По данным Харьковского областного лабораторного центра, по состоянию на 7 апреля в области за сутки зафиксировано 697 новых случаев заболевания коронавирусом.