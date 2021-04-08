БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
290 0

МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2021 году

МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2021 году

Международный валютный фонд улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на $8,49 - до $58,52 за баррель.

Об этом передает oilexp со ссылкой на апрельский доклад организации World Economic Outlook (WEO), передает enkorr.

По оценке МВФ, средняя цена на нефть в 2020 году составила $41,29 за баррель. В январе фонд прогнозировал стоимость сырья на уровне $50,03 за баррель.

МВФ отметил в своем релизе, что риски для стоимости нефти незначительны, а сами цены имеют тенденцию к росту из-за сокращения инвестиций в разведку и добычу нефти. На этом фоне факторы, приводящие к снижению цен на нефть, а именно замедление восстановления спроса и высокий уровень запасов, утрачивают свое влияние на динамику цен.

Фонд также прогнозирует в 2022 году цену нефти на уровне в $54,83 за баррель.

Автор: 

Джерело:  enkorr
МВФ (1769) нафта (4989) прогноз (1106)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 