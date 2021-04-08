Краудфандинговый сервис Patreon оценили в $4 миллиарда

Краудфандинговый сервис для создателей контента Patreon привлек $155 млн. Компания, оценка которой в сентябре составляла $1,2 млрд, сейчас стоит $4 млрд.

Новый раунд возглавила американская инвестиционная компания Tiger Global Management. Woodline Partners и предыдущие инвесторы Wellington Management, Lone Pine Capital и New Enterprise Associates также принимали участие, передает AIN.

Онлайн-платформа Patreon была основана в 2013 года американским музыкантов Джеком Конти. Она позволяет создателям контента получать донаты от своих поклонников и взимает от 5% до 12% с их ежемесячного дохода.

Во время пандемии сервис значительно вырос. Сейчас он насчитывает более 200 тыс. создателей, которых финансово поддерживают около 7 млн поклонников.