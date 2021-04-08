В Украине за сутки зафиксировали 19 419 новых случаев COVID-19
На утро 8 апреля в Украине за сутки зафиксировали 19 419 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.
В частности, заболели 766 детей и 480 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Также госпитализировали 5 092 человека, умерло 464 пациента, выздоровело – 10 032. При этом провели 128 440 тестов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 886), Харьковской (1 427), Львовской (1 255), Хмельницкой (1 158) и Одесской (1 142) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 1 803 998 человек, выздоровело – 1 383 883, летальных случаев зафиксировали 35 962, также провели 8 514 631 тест.
Также министр сообщил, что с начала кампании вакцинации привили 334 578 человек, за прошедшие сутки – 14 313.
Днем ранее, 7 апреля сообщили о 15 415 новых случаях заболевания COVID-19, 6 апреля – о 13 276, 5 апреля – о 10 179 случаях.
