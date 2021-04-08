Одесский торговый порт недополучил 142 миллиона из-за халатности экс-руководителя

Одному из бывших руководителей ГП "Одесский морской торговый порт" сообщили о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в течение 2018-2019 годов экс-руководитель одного из подразделений госпредприятия заключил экономически невыгодные договоры о якобы предоставлении услуг субъектам предпринимательской деятельности – передаче госимущества в пользование по заниженному тарифу. На самом деле передал в постоянную аренду морские буксиры, которые находились в оперативном управлении порта", – говорится в сообщении.

В свою очередь предприниматели использовали буксиры для услуг по буксировке судовладельцам. При этом Одесский морской торговый порт мог самостоятельно предоставлять такие услуги или на более экономически выгодных условиях.

Вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих служебных обязанностей ГП "Одесский морской торговый порт" недополучил 142 млн грн.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Управления СБУ в Одесской области.