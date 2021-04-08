Аэропорт "Днепропетровск" окончательно переименован в "Днепр", – Криклий

Международный аэропорт "Днепропетровск" во всей документации и реестрах переименовали в "Днепр".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Нет больше аэропорта "Днепропетровск", есть "Днепр". Старое название аэропорта "Днепропетровск" осталась окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется "Днепр", – отметил он.

Министр добавил, этой весной жители Днепра и Днепропетровской области смогут выбрать, в честь какого знакового исторического деятеля будет назван новый аэропорт.

Также Криклий напомнил, что уже к концу 2022 года начнет функционировать новый терминал, к которому будут перенаправлены и все самолеты, а к концу 2023 года в Днепре будет и новая взлетно-посадочная полоса.

Напомним, в аэропорту Днепра планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км. Стоимость проекта, согласно отчету государственной экспертизы, - 6,23 млрд грн. На текущий год на строительство аэродрома правительство выделило 1,4 млрд грн.