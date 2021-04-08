Власти Тернополя ввели дополнительные карантинные ограничения

Из-за сложной эпидемической ситуации и роста уровня заболеваемости COVID-19 принято решение о дополнительных карантинных ограничениях на территории Тернопольской громады, начиная с 8 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

Работа в торговых и торгово-развлекательных центрах разрешена при условии совместного контроля с правоохранителями, температурного скрининга посетителей, органичения количества посетителей до не более одного на 10 кв м, соблюдения дистанции в очередях не менее 1,5 м.

Однако, запрещена работа развлекательных центров, детских развлекательных центров и детских игровых комнат. Также запрещено проведение всех массовых мероприятий. В то же время разрешено проведение богослужений и других религиозных обрядов с использованием одноразовой посуды на улице рядом с храмом при соблюдении дистанции 1,5 м между присутствующими.

При этом, ученики начальных классов в Тернополе выйдут в школу с 12 апреля, остальные же будут учиться дистанционно. Также с 12 апреля разрешено проведение практических занятий в мастерских, лабораториях учреждений профтехобразования группами до 15 человек.

Заведениям общественного питания с 12 апреля запрещено принимать посетителей в помещениях, однако разрешены работы открытых летних площадках, а также реализация продукции на вынос и по адресной доставке.