Законопроект о реформе сферы градостроительства проголосуют в мае-июне, – нардеп

Окончательный законопроект по реформе градостроительства будет рассмотрен в парламенте в мае-июне.

Об этом сообщила глава Координационного совета по решению проблемных вопросов градостроительства, нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк, передает Интерфакс-Украина.

Она отметила, что во время последнего заседания Координационного совета было проведено обсуждение подготовленного Минрегионом законопроекта "О реформировании госрегулирования в сфере градостроительства". Она напомнила, что в Верховной Раде лежит ряд других законопроектов о реформе архитектурно-строительного контроля.

"Поэтому мы рекомендовали комитету по вопросам госвласти, самоуправления и градостроительства и комитету по вопросам правоохранительной деятельности их обработать и определиться с позицией. Совместно с Ассоциацией городов Украины и городскими советами Киева, Днепра и Львова в Минрегионе должны быть организованы дополнительные обсуждения (законопроектов), чтобы согласовать окончательно все предложения", - сказала Шуляк.

Совет также предоставил рекомендации в рамках реформы градстройконтроля Минюсту и Министерству цифровой трансформации.

"На все это мы установили четкие дедлайны, и все они не позднее мая. Так решили, потому что в мае-июне 2021-го планируем в парламенте голосовать за окончательный законопроект о реформе градостроительства", - сообщила нардеп.