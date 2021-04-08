Витренко прокомментировал сообщения о своей отставке

Юрий Витренко продолжает исполнять обязанности министра энергетики, в ближайшее время он планирует участвовать в очередном зарубежном визите президента Владимира Зеленского в составе официальной украинской делегации.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, сегодня Витренко вернулся к исполнению обязанностей министра после командировки в Катар, где он находился с 29 марта в рамках подготовки визита главы государства.

Достигнутые договоренности были зафиксированы 5 апреля во время визита Зеленского, в частности, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Украины и Qatar Petroleum.

Согласно сообщению, Витренко с другими членами украинской делегации остался 6 апреля в Дохе для проведения рабочих встреч по итогам визита главы государства, после чего вчера вернулся в Киев.

"Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим руководством носят манипулятивный характер", – цитирует пресс-служба министерства заявление Витренко.

"У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого. Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который запланирован на ближайшие дни", – добавил и.о. министра.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Юрий Витренко написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Неназванные собеседники ряда изданий также утверждали, что отставку Витренко якобы инициирует Офис президента, но там пока что не могут найти нового кандидата на должность главы Минэнерго.

Напомним, Кабинет министров 21 декабря 2020 года назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства. Перед этим Верховная Рада в первый раз отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

Через месяц, 28 января, Верховная Рада повторно отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

Сам Витренко также заявлял, что ожидает повторного голосования по его кандидатуре в парламенте в конце января-начале февраля, и в случае отказа депутатов поддержать его вернется в частный бизнес.