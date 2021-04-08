БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Витренко прокомментировал сообщения о своей отставке

Юрий Витренко продолжает исполнять обязанности министра энергетики, в ближайшее время он планирует участвовать в очередном зарубежном визите президента Владимира Зеленского в составе официальной украинской делегации.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, сегодня Витренко вернулся к исполнению обязанностей министра после командировки в Катар, где он находился с 29 марта в рамках подготовки визита главы государства.

Достигнутые договоренности были зафиксированы 5 апреля во время визита Зеленского, в частности, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Украины и Qatar Petroleum.

Согласно сообщению, Витренко с другими членами украинской делегации остался 6 апреля в Дохе для проведения рабочих встреч по итогам визита главы государства, после чего вчера вернулся в Киев.

"Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим руководством носят манипулятивный характер", – цитирует пресс-служба министерства заявление Витренко.

"У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого. Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который запланирован на ближайшие дни", – добавил и.о. министра.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Юрий Витренко написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Неназванные собеседники ряда изданий также утверждали, что отставку Витренко якобы инициирует Офис президента, но там пока что не могут найти нового кандидата на должность главы Минэнерго.

Напомним, Кабинет министров 21 декабря 2020 года назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства. Перед этим Верховная Рада в первый раз отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

Через месяц, 28 января, Верховная Рада повторно отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

Сам Витренко также заявлял, что ожидает повторного голосования по его кандидатуре в парламенте в конце января-начале февраля, и в случае отказа депутатов поддержать его вернется в частный бизнес.

Автор: 

відставка (207) Вітренко Юрій (264) Міненерго (952)
Топ коментарі
+3
"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина" (с)
показати весь коментар
08.04.2021 12:51 Відповісти
+3
А.Невзоров― Мы видим, что страна разбита на политические племена, которые ненавидят друг друга, когда между людьми не осталось вообще ничего общего, кроме взаимного интереса к скальпам друг друга, и когда гибель или несчастье человека из другого политического племени празднуется как некое чрезвычайно счастливое событие. Мы это видим, что никогда еще между гражданами страны не было так мало общего.
показати весь коментар
08.04.2021 12:58 Відповісти
+2
зеублюдок ,а причём тут П Порошенко ?витренко тянули «слуги «и лично ********** 🤢🤡
показати весь коментар
08.04.2021 19:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина" (с)
показати весь коментар
08.04.2021 12:51 Відповісти
так заявление писал или не писал?
показати весь коментар
08.04.2021 12:55 Відповісти
написал
показати весь коментар
08.04.2021 14:25 Відповісти
‎07.‎04.‎2021

Исполняющий обязанности министра энергетики Витренко оказался самым умным. Дождавшись положенных ему премиальных выплат, вывез личные вещи из министерства и спокойно написал заявление об увольнении по собственному желанию, оставив Шмыгаля разбираться с катастрофой в энергетике.
показати весь коментар
08.04.2021 23:36 Відповісти
Вот и вали туда комуняцкая мразота. Присосались к народным деньгам. Мало комуняки накрали? Мамашка втюхивала дичь про камунизьм, а сыночок что-то уехал учиться за бугор
показати весь коментар
08.04.2021 12:57 Відповісти
А.Невзоров― Мы видим, что страна разбита на политические племена, которые ненавидят друг друга, когда между людьми не осталось вообще ничего общего, кроме взаимного интереса к скальпам друг друга, и когда гибель или несчастье человека из другого политического племени празднуется как некое чрезвычайно счастливое событие. Мы это видим, что никогда еще между гражданами страны не было так мало общего.
показати весь коментар
08.04.2021 12:58 Відповісти
вытренко-баран и пздбл, як и його мама.
показати весь коментар
08.04.2021 13:15 Відповісти
Нікуди ця ******* від халявного корита не дінеться, відривати треба хірургічним методом...
показати весь коментар
08.04.2021 14:28 Відповісти
Пока таких как Витренко не будут ставить к стенке, вместе с семьями , как в 1917 году в Петрограде, счастья вам несчастным не видать.. Но беда в другом... Какой идиот назначил его на эту должность?
показати весь коментар
08.04.2021 14:40 Відповісти
А почему ты не предлагаешь ставить к стенке того, кто его посадил в кресло министра?
показати весь коментар
08.04.2021 18:59 Відповісти
Лично клоун его туда впихивал
показати весь коментар
08.04.2021 19:49 Відповісти
попробуй эту гниду от корыта оторвать
показати весь коментар
08.04.2021 16:08 Відповісти
без "премий" не работается.
показати весь коментар
08.04.2021 16:10 Відповісти
Наверное захотел 1% от роста экономики, как Яресько с Яценюком , но там за долги Украину хотят скупить, а тут за элитность (вклад ума и пррфессионализм гения в развитие Украины), но когда отказали по причине , что уже все поделено, такими же "гениями", то пердумал и с нисходя уважил народ Украины,оставшись на труднейшем участке не работы за которую тоже не мало платят.
показати весь коментар
08.04.2021 16:37 Відповісти
чем раньше мы эту порошковую мерзоту изолируем от Украины тем быстрее все консолидируют усилия в нужном для страны направлении. сволота порошковая все делает что бы развалить страну.
показати весь коментар
08.04.2021 19:36 Відповісти
зеублюдок ,а причём тут П Порошенко ?витренко тянули «слуги «и лично ********** 🤢🤡
показати весь коментар
08.04.2021 19:57 Відповісти

