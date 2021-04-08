"Укрзализныця" приостановила курсирование пригородных поездов в Хмельницкой области

По решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкой области с 8 апреля "Укрзализныця" временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории области.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

Он добавил, что пригородные поезда, которые проходят транзитом через регион, не будут совершать посадку-высадку на территории области.

Как пояснили в "Укрзализныце", подвижной состав отмененных пригородных рейсов будет задействован на других маршрутах, чтобы разгрузить другие направления – это поможет пассажирам путешествовать с более безопасной рассадкой.

При этом в течение недели "Укрзализныця", Мининфраструктуры и Минздрав должны предоставить предложения относительно организации перевозок в Запорожской и Хмельницкой областях, где с 9 апреля будет действовать "красная" карантинная зона.

Поезда дальнего следования будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадкка-посадка пассажиров не будет ограничиваться.

При этом Криклий отметил, что пригородные поезда в запорожской области также пока курсируют без изменений.