Сеть "Амстор" вернулась в управление компании Новинского после банкротства

Торговыми центрами сети "Амстор", купленными в конце прошлого года инвестгруппой Concorde Capital Игоря Мазепы на торгах "Укрэксимбанка", продолжит управлять входящий в группу "Смарт-холдинг" Вадима Новинского оператор коммерческой недвижимости East Solution Group (ESG).

К такому соглашению об управлении и развитии этих ТЦ на условиях партнерства пришли Concorde и Smart, передает Интерфакс-Украина.

"Данное стратегическое партнерство предусматривает передачу в управление ESG семи торговых центров в Запорожской, Полтавской, Донецкой областях", – сообщили в Concorde Capital.

В информации уточняется, что ESG до момента данного соглашения уже управлял сетью торговых центров в восточных регионах Украины, а наработанная им база арендаторов площадей ESG включает в себя сотни контрагентов, в том числе "Золотой Век", "Лотос", EVA, "Фокстрот", "Брокард", "Сильпо" и Comfy.

В то же время Антимонопольный комитет Украины сообщил, что в четверг рассмотрит предоставление Smart Investments (CY) Ltd право на опосредованную покупку доли в уставном капитале ООО "Мадера Девелопмент", которая обеспечит свыше 50% голосов в высшем органе управления этой компанией.

Как сообщалось, 14 декабря 2020 года состоялся аукцион по продаже нескольких торговых центров, земельных участков, торгового оборудования сети "Амстор" в Запорожье, Мариуполе, Мелитополе, Краматорске, Кременчуге, Бердянске, Одессе. Победителем аукциона стало ООО "Мадера Девелопмент" основателя инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа.

В свою очередь в пресс-службе "Укрэксимбанка" уточнили, что имущество было продано в рамках урегулирования просроченной кредитной задолженности ООО "Амстор" на сумму около 2 млрд грн в процессе банкротства должника.

СМИ писали, что Игорь Мазепа может покупать активы сети "Амстор" в интересах Вадима Новинского (как отмечалось, ранее ООО "Мадера Девелопмент" уже приобрело торговый центр "Амстора" в Мариуполе, а также трансформаторную подстанцию в Запорожье и три земельных участка в Полтаве, Одессе и Мариуполе).

"Смарт-холдинг" Новинского позиционировал свою "Амстор Ритейл Групп" как компанию по управлению коммерческой недвижимостью, которая выступает оператором 14 торговых центров (ТЦ), функционирующих в 8 городах центральной и восточной Украины.