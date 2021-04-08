БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Сеть "Амстор" вернулась в управление компании Новинского после банкротства

Сеть

Торговыми центрами сети "Амстор", купленными в конце прошлого года инвестгруппой Concorde Capital Игоря Мазепы на торгах "Укрэксимбанка", продолжит управлять входящий в группу "Смарт-холдинг" Вадима Новинского оператор коммерческой недвижимости East Solution Group (ESG).

К такому соглашению об управлении и развитии этих ТЦ на условиях партнерства пришли Concorde и Smart, передает Интерфакс-Украина.

"Данное стратегическое партнерство предусматривает передачу в управление ESG семи торговых центров в Запорожской, Полтавской, Донецкой областях", – сообщили в Concorde Capital.

В информации уточняется, что ESG до момента данного соглашения уже управлял сетью торговых центров в восточных регионах Украины, а наработанная им база арендаторов площадей ESG включает в себя сотни контрагентов, в том числе "Золотой Век", "Лотос", EVA, "Фокстрот", "Брокард", "Сильпо" и Comfy.

В то же время Антимонопольный комитет Украины сообщил, что в четверг рассмотрит предоставление Smart Investments (CY) Ltd право на опосредованную покупку доли в уставном капитале ООО "Мадера Девелопмент", которая обеспечит свыше 50% голосов в высшем органе управления этой компанией.

Как сообщалось, 14 декабря 2020 года состоялся аукцион по продаже нескольких торговых центров, земельных участков, торгового оборудования сети "Амстор" в Запорожье, Мариуполе, Мелитополе, Краматорске, Кременчуге, Бердянске, Одессе. Победителем аукциона стало ООО "Мадера Девелопмент" основателя инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа.

В свою очередь в пресс-службе "Укрэксимбанка" уточнили, что имущество было продано в рамках урегулирования просроченной кредитной задолженности ООО "Амстор" на сумму около 2 млрд грн в процессе банкротства должника.

СМИ писали, что Игорь Мазепа может покупать активы сети "Амстор" в интересах Вадима Новинского (как отмечалось, ранее ООО "Мадера Девелопмент" уже приобрело торговый центр "Амстора" в Мариуполе, а также трансформаторную подстанцию в Запорожье и три земельных участка в Полтаве, Одессе и Мариуполе).

"Смарт-холдинг" Новинского позиционировал свою "Амстор Ритейл Групп" как компанию по управлению коммерческой недвижимостью, которая выступает оператором 14 торговых центров (ТЦ), функционирующих в 8 городах центральной и восточной Украины.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Мазепа (20) Новинський Вадим (226) Смарт-Холдинг (27) Concorde Capital (25)
Новинский в русской мафии - его нужно арестовать и дать пожизненный срок с полной конфискацией!
показати весь коментар
08.04.2021 14:32 Відповісти
Українське громадянство цей жидок отримав за протекції Пєті з порушенням діючого на той час законодавства. І це потрібно виправити. Геть прокацаплене жидобільшовицьке падло з України!
показати весь коментар
08.04.2021 18:31 Відповісти
Зелебот, гражданство ему дал яник.
показати весь коментар
09.04.2021 01:08 Відповісти
Да да Порох всем зебилам в труси насрал, ми в курсе. Порох чуть люлей не дал суке православной во время Майдана.
показати весь коментар
09.04.2021 19:09 Відповісти
Сеть "Амстор" вернулась в управление компании суки православной после банкротства.
показати весь коментар
08.04.2021 20:24 Відповісти
Как говорит Порох - **** православная
показати весь коментар
09.04.2021 07:09 Відповісти
Новинский науправлял так, что нужно было банкротить и продавать, а теперь Мазепа (великий инвестор и бизнесмен) вынужден отдать в управление тому, кто довел до банкротства. Так кто кого надул в итоге?))
показати весь коментар
09.04.2021 12:15 Відповісти

