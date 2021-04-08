Кабмин предложил разрешить судам назначать залог в рассрочку

Кабинет Министров утвердил проекты законов об альтернативных видах наказаний.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

По словам главы ведомства Дениса Малюськи, документы направлены на индивидуализацию системы наказаний, расширение перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы. Это будет способствовать уменьшению количества лиц в местах несвободы, обеспечит исправления правонарушителей без изоляции от общества и сэкономит соответствующие бюджетные средства.

Законопроекты предусматривают замену наказания в виде ограничения свободы на пробационный надзор. Также расширится круг лиц, которым может назначаться наказание в виде общественных работ, а также которых могут освободить от отбывания наказания с испытанием.

Кроме того, предусматривается введение залога имущества, а не только денежных средств, в качестве меры пресечения.

Также суд сможет устанавливать внесения залога в рассрочку с учетом имущественного положения подозреваемого или обвиняемого.

Помимо этого, возможны ограничения сроков содержания обвиняемого под стражей во время судебного разбирательства, а также внедрение системы оценки криминогенных рисков совершения человеком нового уголовного правонарушения.

При этом, в документах предусматривается улучшение условий пребывания в следственных изоляторах, благодаря возможности предоставления платных услуг по улучшенным бытовым условиям и питанию.

"Предполагается, что пробация будет применяться и в качестве основного, и в качестве дополнительного наказания. В первую очередь, она рассчитана на те случаи, где сейчас суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест. Пробации не заменят лишения свободы. Законопроекты об альтернативных видах наказания должны гуманизировать нашу систему исполнения уголовных наказаний", - отметил Денис Малюська.