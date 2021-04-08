"Гарантированный покупатель" докупил на рынке 7% электроэнергии для населения

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" в первом квартале 2021 года приобрело 734 тыс. МВт-ч электроэнергии для обеспечения потребностей населения на свободном рынке, что составило 6,5% от общего объема продаж поставщикам универсальной услуги за отчетный период.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия об источниках происхождения электроэнергии, которая была продана поставщикам универсальной услуги, передает отраслевое издание ExPro.

Согласно информации "Гарантированного покупателя", за первый квартал 2021 года поставщикам универсальной услуги было продано 11,3 млн МВт-ч электроэнергии, из которых 93,5% (10,6 млн МВт-ч) было приобретеноу у НАЭК "Энергоатом" по установленной Кабмином цене, а 6,5% (734 тыс МВт-ч) составила электроэнергия из других источников.

В частности, в январе доля электроэнергии из других источников составляла 13,7% (553,2 тыс МВт-ч), в феврале – 4,9% (180,8 тыс МВт-ч), а в марте сократилась до ноля.

Как сообщалось, "Гарантированный покупатель" оценивал свои дополнительные затраты в январе-феврале 2021 года из-за недопоставок НАЭК "Энергоатом" в общей сложности 734 млн кВТ-ч электроэнергии для населения в сумму около 2 млрд грн. В компании заявляли, что в январе "Энергоатом" недопоставил "Гарантированному покупателю" 553,2 млн кВт-ч, в феврале – 180,8 млн кВт-ч.

НКРЭКУ 10 марта оштрафовала НАЭК "Энергоатом" на 170 тыс. грн за недостаточные объемы продаж "Гарантированному покупателю" электроэнергии для нужд населения в январе этого года в рамках выполнения ПСО и обязала его обеспечить в каждом расчетном месяце продажу "ГарПоку" электроэнергии на электронных аукционах в почасовых объемах, необходимых для потребностей бытовых потребителей в ОЭС.

Со своей стороны "Энергоатом" заявил, что будет оспаривать в суде это решение.

Ранее руководство "Энергоатома" обвинило "Гарантированного покупателя" в якобы завышении объемов электроэнергии, необходимой для населения.

НАЭК "Энергоатом" в рамках ПСО реализует "Гарантировнному покупателю" для нужд бытовых потребителей порядка 50% производимой электроэнергии по цене 15 коп за 1 кВт-ч.

"Укрэнерго" для расчетов с "ГарПоком" привлекла кредит трех госбанков в сумме 10,25 млрд грн, свыше 6 млрд грн из которых равными частями уже перечислены "ГарПоком" ВИЭ-генерации и "Энергоатому".