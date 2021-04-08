Фармкомпания "Дарница" присоединилась к Украинской ассоциации бизнеса и торговли

Фармацевтическая компания "Дарница" стала членом Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA).

Об этом заявил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, сообщает пресс-служба компании.

По его словам, совместное сотрудничество "Дарницы" и UTBA позволит расширить деловые контакты с европейскими бизнес-кругами, а также способствовать продвижению украинской фармпродукции на рынках Евросоюза.

"Дарница" – это европейская компания, работающая согласно принятым в мире стандартам. Наша продукция соответствует современным требованиям европейского сообщества к лекарственным средствам. Поэтому для "Дарницы" сотрудничество с UTBA открывает дополнительные возможности на пути расширения международного сотрудничества с Евросоюзом, выхода на новые рынки со строгой системой регулирования, а также налаживание деловых контактов с европейскими бизнес-кругами", – отметил Шимкив.

В рамках сотрудничества "Дарница" присоединилась к отраслевому диалогу по открытию рынка ЕС для украинских лекарственных средств, инициированного UTBA. С участием представителей Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Торгового представителя Украины, Министерства здравоохранения и Государственного экспертного центра состоялось обсуждение необходимости устранения двойных проверок украинских производителей фармпродукции на соответствие требованиям Надлежащей производственной практики (Good manufacturing Practices, GMP) и взаимного признания GMP-сертификатов между Украиной и государствами-членами ЕС.

UTBA – это бизнес-ассоциация в Украине, которая, имея постоянное представительство в Евросоюзе, официально уполномочена представлять интересы украинских компаний-экспортеров в европейском сообществе.

Миссией UTBA является формирование независимой платформы экспортно-ориентированного украинского бизнеса с целью авторитетного представления интересов своих членов и трансляции консолидированной позиции в ведущих институтах ЕС и других ключевых учреждениях бизнес-сообщества.

Как сообщалось, в феврале "Дарница" стала участником крупнейшей мировой организации специалистов по регулированию в сфере здравоохранения и сопутствующих товаров (лекарственных средств, медицинских изделий, биопрепаратов и пищевых продуктов) The Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS).

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании – семья Загорий.