В Украине оформили первую таможенную декларацию в режиме совместного транзита

В Украине 8 апреля оформили первую таможенную декларацию T1UA в режиме совместного транзита с применением электронной транзитной системы NCTS.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Отмечается, что первым субъектом, в адрес которого перемещены товары в режиме совместного транзита с использованием NCTS, стал "Эпицентр К".

В пресс-лужбе добавили, что система NCTS заработала в национальном масштабе и является подготовительным этапом для присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита и международного применения NCTS.

Напомним, с 17 марта Государственная таможенная служба запустила режим совместного транзита по всей стране. Этап национального применения предполагает, что трейдер самостоятельно выбирает систему, в которую он хочет подать транзитную декларацию: NCTS или национальную систему контроля доставки товаров. В зависимости от выбранной системы он заполняет декларацию или T1UA или привычную ЭЭ.