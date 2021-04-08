В Украине оформили первую таможенную декларацию в режиме совместного транзита
В Украине 8 апреля оформили первую таможенную декларацию T1UA в режиме совместного транзита с применением электронной транзитной системы NCTS.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.
Отмечается, что первым субъектом, в адрес которого перемещены товары в режиме совместного транзита с использованием NCTS, стал "Эпицентр К".
В пресс-лужбе добавили, что система NCTS заработала в национальном масштабе и является подготовительным этапом для присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита и международного применения NCTS.
Напомним, с 17 марта Государственная таможенная служба запустила режим совместного транзита по всей стране. Этап национального применения предполагает, что трейдер самостоятельно выбирает систему, в которую он хочет подать транзитную декларацию: NCTS или национальную систему контроля доставки товаров. В зависимости от выбранной системы он заполняет декларацию или T1UA или привычную ЭЭ.
