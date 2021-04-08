АМКУ оштрафовал владельца крупного подрядчика "Укравтодора" на 65 миллионов
Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал венгерскую компанию Üttema Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Üttema KFT) на 64,77 млн грн за покупку двух украинских компаний – ООО "Киевшляхбуд" и ООО "Ростдорстрой" – без получения разрешений на концентрацию.
Соответствующее решение Комитет принял на заседании 8 апреля, передает пресс-служба регулятора.
АМКУ установил, что в октябре 2018 года Üttema приобрела акции ООО "Ростдорстрой". Затем в ноябре того же года Üttema стала собственником "Киевшляхбуда".
При этом участники концентрации обратились в АМКУ за получением разрешений на нее только в июне 2020 года – почти через 2 года после совершенных нарушений. После продажи обе украинские компании вошли в группу RDS (от "Ростдорстрой").
За это АМКУ признал компанию Üttema Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság нарушителем и наложил совокупный штраф в размере 64,77 млн грн. В том числе 170 млн грн – за приобретение ООО "Ростдорстрой" и 64,59 млн грн – за покупку ООО "Киевшляхбуд".
Также Комитет установил, что доля участников концентрации на общегосударственном рынке строительства дорог и автострад по итогам 2015 - 2019 годов и 9 месяцев 2020 года составляла 10%.
Поэтому АМКУ предоставил компании Üttema разрешение на приобретение доли в уставном капитале обеих украинских компаний.
Согласно открытым данным, венгерская Üttema Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság была создана 15 мая 2018 года с уставным фондом 3 млн венгерских форинтов (чуть менее $10 тыс.).
Согласно данным госреестра, бенефициарами ООО "Киевшяхбуд" и ООО "Ростдорстрой" через венгерскую Üttema остаются Евгений Коновалов и Юрий Шумахер – депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Геннадия Труханова.
"Ростдорстрой" входит в Национальную ассоциацию дорожников Украины (НАДУ), объединяющая крупнейших подрядчиков "Укравтодора" последних лет. По данным издания "Наші гроші", в 2020 году компания выиграла тендеров на строительство дорог на общую сумму 9,55 млрд грн, заняв второе место по этому показателю.
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