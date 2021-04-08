Халатность экс-чиновницы "Укрзализныци" повлекла ущерб на 500 миллионов, – прокуратура

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшей исполняющей обязанности директора филиала "Центра управления промышленности" АО "Укрзализныця" по факту служебной халатности, которая привела к незаконной добыче ископаемых.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, чиновница не обеспечила надлежащее оформление специальных разрешений на проведение взрывных работ и не прекратила их на производственном подразделении филиала – "Пенизевицкий карьер". Вследствие ее служебной халатности в период с мая 2017 года по октябрь 2018 года незаконно проведено 5 взрывов на территории Житомирской области и добыто почти 219 тыс. куб. м габбро-анортозита, гранита, габбро-норито. Окружающей среде причинен ущерб почти 495 млн грн", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины.