Глава Минагрополитики пояснил отмену ликвидации региональных управлений Госгеокадастра

Отмена решения о ликвидации как юридических лиц территориальных органов Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а также отсрочка до 1 января 2022 года сокращения численности работников ведомства связаны с задержкой принятия законопроекта №2194, который Верховная Рада не может рассмотреть уже второй год.

Об этом мминистр аграрной политики Роман Лещенко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Отсрочка некоторых из запланированных мероприятий – тактическое решение, которое обусловлено задержкой с принятием важнейшего для земельных отношений проекта закона №2194, который, среди прочих революционных для регулирования земельных отношений нововведений, предусматривает реальную децентрализацию в земельной сфере, а также радикальную дерегуляцию и сокращение функций Госгеокадастра", – подчеркнул министр.

"Неожиданная для нас неудача при рассмотрении проекта во втором чтении в начале декабря прошлого года, "законодательный спам" представителей оппозиции, на длительное время заблокировал работу парламента (к проекту было подано три с половиной тысячи поправок!), А затем –и локдаун заставляют вносить коррективы в график трансформации Госгеокадастра", – добавил Лещенко.

Как сообщалось, 5 апреля Кабинет министров отменил принятое в ноябре 2020 года решение о ликвидации территориальных подразделений Госгеокадастра и отстрочил до 1 января 2022 года сокращение численности работников этого ведомства на 57%.

Напомним, Верховная Рада еще в ноябре 2019 года приняла в первом чтении законопроект №2194 о передаче земель государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, где размещаются объекты госсобственности) в собственность территориальным общинам.

В начале декабря 2020 года законопроект не набрал необходимого количества голосов для принятия во втором чтении и был отправлен на доработку. Верховная Рада вернулась к его рассмотрению 16 марта, успев рассмотреть чуть более 1 тысячи из более 3 тыс. поправок к нему.