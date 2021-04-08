Кабмин объявил конкурс на должность главы Нацагентства по вопросам госслужбы

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность главы Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС).

"Согласно части второй статьи 23 закона Украины "О государственной службе" объявить с 8 апреля 2021 года конкурс на занятие должности главы Национального агентства по вопросам государственной службы", - говорится в распоряжении правительства №279 от 7 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 25 июня 2020 года Кабмин назначил главой НАГС Наталью Алюшину, путем заключения с ней контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Ранее Алюшина работала директором Генерального департамента по управлению персоналом на государственной службе аппарата Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, а также генеральный директор Директората по вопросам координации политики энергетики и защиты окружающей среды в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.