"Укравтодор" объявил о повышении зарплат на 20%

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") повысит тарифные ставки и должностные оклады сотрудников на 20% с 1 мая.

Соответствующие дополнения к Отраслевому соглашению на 2020-2022 годы подписали глава "Укравтодора" Александр Кубраков и председатель Профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Вакуленко, передает пресс-служба госагентства.

В частности, повышены на 20% все тарифные ставки и должностные оклады по сравнению с 2020 годом. Для рабочих на участках, которые непосредственно выполняют дорожные работы, на две трети величен размер надбавок "За интенсивность труда рабочих" и "За высокое профессиональное мастерство".

"По заключению "ГосдорНИИ" повышение окладов не приведет к заметному увеличению стоимости дорожных работ (в пределах 3,9%)", – уверяют в "Укравтодоре".

Согласно проекту Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы, тарифная ставка рабочего I разряда устанавливается на уровне 200% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц в расчете на месяц (4540 грн). Для сравнения, тарифная ставка первого разряда для медиков составляет 2670 грн.