Семья Медведчука сохранила крупное месторождение нефти в России

Семья народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука продала доли в шести предприятиях в России, задействованных в нефтепереработке, но сохранила в собстенности крупное месторождение нефти.

Об этом сообщает проект "Схемы" со ссылкой на данные российского реестра юрлиц, передает Радио Свобода.

В частности, семьи нардепа Медведчука и его соратника Тараса Козака продолжают владеть компанией "НЗНП Трейд", которая получила право добывать нефть на Гаврикивском месторождении в Ханты-Мансийском округе РФ, запасы которого оцениваются в почти 137 млн тонн.

Учредителями ООО "НЗНП Трейд" до сих пор остаются гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк (25%), АО "Ренессанс" Оксаны Марченко (61%) и АО "Финконсалтпро" (14%).

Как сообщалось, 5 апреля крупный подрядчик российского "Газпрома" – компания "ПЕТОН" – через ООО "Юг Энерго" стала новым владельцем Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП, Ростовская область), который до последнего времени был оформлен на жен Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Поскольку "Юг Энерго" является "материнской" компанией нефтеперерабатывающего бизнеса условной группы НЗНП, семья Виктора Медведчука потеряла контроль и еще над пятью предприятиями. Речь идет о ТД "НЗНП" (компания, которая занимается продажей нефтепродуктов), "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик), "НЗНП Инжиниринг" (строительная и проектная компания), "Роузвуд Шиппинг" (компания-перевозчик, которая владеет восемью нефтяными танкерами).

Напомним, 19 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены народного депутата Тараса Козака Натальи Лавренюк и еще пяти физических лиц и 19 юридических лиц. Среди них и "Новошахтинский завод нефтепродуктов". На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, АО "НЗНП" поставляло нефтепродукты в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, где топливо использовалось для нужд боевиков и оккупационных формирований.

Как выяснили журналисты, семьи депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака за бесценок получили долю в "Новошахтинском заводе нефтепродуктов" в России 27 февраля 2014 года – в первые дни оккупации Крыма. Этот бизнес уже обеспечил семьям Медведчука и Козака минимум $100 млн дохода.

Семьи Медведчука и Козака также получили 60% в российской фирме "НЗНП Трейд", которая на тот момент уже имела лицензию на разработку Гаврикивського нефтяного месторождения в России за $1 тыс. Запасы этого крупного месторождения оцениваются в почти 137 млн тонн нефти.

Новошахтинский завод нефтепродуктов проектной мощностью переработки до 7,5 млн тонн нефти в год был введен в эксплуатацию в 2009 году. В 2014 году было завершено строительство битумной установки мощностью 700 тыс. тонн в год, в 2015 году – второй установки первичной переработки нефти.