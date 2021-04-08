Нацполиция раскрыла схему незаконного ввоза вагонов из России

Следователи Национальной полиции раскрыли схему незаконного ввоза в Украину более 600 железнодорожных вагонов из России.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

"Более 600 вагонов были завезены в Украину и поставлены на учет по поддельным документам. Незаконные сделки осуществлении вопреки постановлению Кабинета министров Украины от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В частности, постановлением предусмотрено прямое запрещение ввоза из РФ на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов.

Правоохранители установили, что один из субъектов хозяйственной деятельности из РФ завез на таможенную территорию Украины более 600 железнодорожных вагонов, что в дальнейшем были взяты на учет по поддельным документам относительно их происхождения. Кроме того, срок эксплуатации части вагонов закончился в 2020 году.

8 апреля на территории города Киева и Киевской области проведен ряд обысков, во время которых изъята документация по приобретению железнодорожных вагонов в юридических и физических лиц РФ и ввоз их на таможенную территорию Украины.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. По фактам злоупотребления служебным положением и служебной подделки фигурантам грозит лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.