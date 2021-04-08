Невыполнение плана расходов госбюджета оказалось крупнейшим за 5 лет, – Счетная палата

Невыполнение плана расходов государственного бюджета в 2020 году является крупнейшим за последние 5 лет и составляет 68 млрд грн.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Пацкан заметил, что объем расходов каждой четвертой бюджетной программы был изменен решениями правительства. При этом суммы расходов по отдельным программам обращались несколько раз.

Он отметил, что из Фонда COVID-19 не использовали 12 млрд грн (15%).

Кроме того, в 2020 году на 4,6 млрд грн (2,8%) меньше плана расходы государственного бюджета на трансферты местным. Это следствие непредоставления 5 субвенций на сумму 2,9 млрд грн и невыполнения плана расходов на предоставление 27 субвенций на сумму 1,7 млрд грн.

"Возросла задолженность по займам, предоставленным с единого казначейского счета на покрытие временных кассовых разрывов Пенсионного фонда для выплаты пенсий и пособий. Всего по состоянию на 1 января 2021 года не возвращены до 62 млрд грн", - добавил председатель Счетной палаты.

Вследствие невыполнения плана расходов дефицит государственного бюджета на 83 млрд грн (27%) меньше плана и составил 218 млрд грн. При этом, по сравнению с 2019 годом, он вырос в 2,7 раза и стал крупнейшим за последние 10 лет как по объему, так и по отношению к ВВП.

Комментируя ситуацию с доходами госбюджета, Пацкан отметил, что уменьшеный на 74 млрд грн план был перевыполнен на 8,7 млрд грн (0,8%). По сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 78 млрд грн (7,8%), однако с учетом ценового фактора, или реально - уменьшились на 1,8%.

Председатель Счетной палаты подчеркнул, что НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Укрнафта" в декабре 2020 года авансом заплатили 14 млрд грн налоговых обязательств по налогу на прибыль и НДС. Это может негативно повлиять на доходы государственного бюджета в 2021 году.

"Просчеты и недостатки прогнозирования и планирования доходов при составлении законопроекту о государственном бюджете и внесении изменений в него вызвали выполнение плана отдельных платежей на крайне низком уровне. Некоторых доходов, что предусматривались в законе, совсем не получили, в частности, 4,4 млрд грн платы за лицензии в сфере азартных игр", - отметил председатель Счетной палаты.

37% финансовых ресурсов госбюджета в 2020 году составили государственные заимствования. Вследствие девальвации гривни и превышения поступлений от заимствований над расходами на погашение долга общий объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 554 млрд грн (28%) - до 2 трлн 552 млрд грн и составил 61% ВВП. Расходы на его погашение и обслуживание увеличились по сравнению с 2019 годом на 8% - до 512 млрд грн и составили почти треть всех расходов государственного бюджета в 2020 году.

"На исполнение бюджета-2020 повлияли несколько факторов. Например, если в 2019 году приняли 4 закона о внесении изменений в государственный бюджет, то в 2020 году - 17. Как следствие - ключевые показатели в законе (доходы, расходы, дефицит) сменились на десятки и даже сотни миллиардов гривен", - заявил Пацкан.

Кроме того, в 2020 году не применялись отдельные ограничительные нормы Бюджетного кодекса, в частности относительно уровня дефицита государственного бюджета, предоставления государственных гарантий, общего объема государственного и гарантированного государством долга. Это привело к росту как дефицита государственного бюджета, так и общего объема государственного и гарантированного государством долга.