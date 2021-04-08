Бывший глава "Укрзализныци" оспорил свое увольнение в суде

Экс-глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак пытается обжаловать в суде решение о его увольнении.

Согласно Единому госреестру судебных решений, Жмак подал в суд иск на "Укрзализныцю" и Кабинет министров с требованием отменить решение о его увольнении и признать незаконным распоряжение правительства о назначении и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, передает Интерфакс-Украина.

Однако Хозяйственный суд Киева отказал Жмаку в обеспечении иска, в частности, отказался запрещать Кабмину принимать решения об избрании/назначении нового главы или и.о. главы правления "Укрзализныци", а также осуществлять отбор кандидатов на должность главы правления.

Как сообщалось, 17 марта 2021 года Кабинет министров решил уволить председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака, который возглавил госкомпанию только в августе 2020 года. Исполняющим обязанности главы компании вновь назначен член правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Сам Жмак заявил, что причины увольнения для него неизвестны, набсовет компании не высказывал претензий к его работе на должности, но затем внезапно предложил уволиться.