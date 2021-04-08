АМКУ обязал "Артемсоль" установить одинаковые условия для покупателей

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил госпредприятию "Артемсоль" обязательные для рассмотрения рекомендации отказаться от применения разных условий к равнозначным соглашениям с дилерами и устранить причины нарушения сроков отгрузки соли.

Соответствующее решение Комитет принял на заседании 8 апреля по результатам рассмотрения заявления одного из дилеров, передает пресс-служба регулятора.

При рассмотрении нового заявления, АМКУ установил, что ГП "Артемсоль" по результатам 2020 года остается монополистом на рынках соли для промышленной переработки и соли поваренной с долями 95 и 69% соответственно.

Согласно материалам дела, в октябре 2020 года пять дилеров обратились к ГП "Артемсоль" с просьбой уменьшить указанные в контрактах сроки поставки продукции. Для этого ГП "Артемсоль" заключило с ними дополнительные соглашения, в которых были сокращены сроки поставки товара.

"Такое уменьшение сроков поставки товара для отдельных дилеров, а всего на тот период у государственного предприятия их было 21, привело к увеличению нагрузки на производственные мощности "Артемсоли" и невыполнению отдельных контрактных обязательств перед другими контрагентами (в части нарушения сроков отгрузки соли)", – отмечается в сообщении.

Комитет пришел к выводу, что установление госпредприятием различных сроков отгрузки соли для отдельных дилеров при исходно равнозначных соглашениях с ними без объективно оправданных на то оснований содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением.

Также Комитет пришел к выводу, что действия ГП "Артемсоль" в части срыва сроков отгрузки товара отдельным дилерам могли привести к дополнительной финансовой нагрузке на них в связи с простоем вагонов.

При этом "Артемсоль" заявила, что в ноябре 2020 года инициировала возвращение условий дилерских контрактов к начальным, но АМКУ не получил подтверждения этой информации.

"Соответственно, АМКУ рекомендовал ГП "Артемсоль" прекратить и устранить причины возникновения нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. В частности – отказаться от применения разных условий к равнозначным соглашениям с дилерами и устранить причины нарушения сроков отгрузки соли собственным дилерам", – сказано в сообщении.

О результатах рассмотрения рекомендаций, ГП "Артемсоль" должна уведомить АМКУ в 30-дневный срок.

Как сообщалсь, в конце 2018 АМКУ признал, что ГП "Артемсоль" в течение 2015-2016 годов занимало монопольное (доминирующее) положение на рынках первичной реализации соли для промышленной переработки и соли поваренной и наложил на предприятие штраф в размере 13,34 млн грн за злоупотребление монопольным положением на этих рынках.