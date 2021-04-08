Крупные плательщики перечислили в бюджет 54 миллиарда налогов с начала года

За первый квартал 2021 года плательщиками Центрального межрегионального управления Государственной налоговой службы по работе с крупными плательщиками налогов уплачено в сводный бюджет налогов на сумму 53,7 млрд грн.

По сообщению руководителя Центрального управления Николая Чмерука, проведен анализ с начала года и установлены топ-5 отраслей, которые обеспечили наибольшие поступления в госбюджет, а именно более 40,5 млрд грн, что составляет 75% всех поступлений по управлению.

"В этом году отрасли - лидеры по уплате налогов в бюджет страны немного изменили свои позиции в рейтинге", - отметил Чмерук.

Так, в пятерку вошли такие отрасли, как: