Кабмин планирует запуск пилотных проектов орошения в трех областях

Основной задачей правительства Украины в 2021 году в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в трех областях Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания по обсуждению проекта орошения земель.

"Запуск пилотных проектов орошения земель уже в этом году является частью правительственной Стратегии орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года и заданием президента. Этот вопрос мы выносим на государственный уровень, чтобы и производители, и инвесторы понимали, что для Украины это ключевой вектор развития", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что сейчас нужно определить объекты, которые будут модернизированы в пределах пилотных проектов орошения земель, и привлечь инвестиционные средства для их реализации.

В частности, как отметил Шмыгаль, уже есть согласование международных партнеров о возможности привлечения кредитных ресурсов для развития ирригационных систем в Украине.