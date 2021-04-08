"Артемсоль" увеличила производство соли с начала года в 2,5 раза

ГП "Артемсоль" по итогам первого квартала 2021 года произвела 503,3 тыс. тонн соли, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба предприятия, план производства на первый квартал перевыполнен на 8,6%.

В частности, при запланированных 463,4 тыс. тонн ГП "Артемсоль" добыло и переработало 503,3 тыс. тонн соли.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первый квартал 2021 года более чем в три раза увеличился выпуск соли без упаковки (навалом). Производство этого вида продукции составило 417,3 тыс. тонн, или 82,9% от общего объема добычи", – отмечается в сообщении.

Кроме того, за указанный период соли фасованной было произведено 38 тыс. тонн, йодированной соли – 10,5 тыс. тонн, соли, затаренной в мешки – 30,4 тыс. тонн, затаренной в МКР – 13,7 тыс. тонн. Выпуск соляных блоков составил 0,8 тыс. тонн, солебрикетов – 3,1 тыс. тонн.

При этом с начала 2021 года "Артемсоль" увеличила объемы поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья.

"за три месяца этого года вырос экспорт в Польшу, Венгрию, Молдову, Литву, Латвию и другие страны. Возобновлено сотрудничество с израильскими партнерами. Впервые за восемь лет в этом направлении осуществлялись поставки солеблоков. Кроме того, на 54,3% увеличились отгрузка продукции на внутренний рынок. Тем не менее, вопрос недостаточной загруженности производственных участков остается актуальным. На сегодня руководством предприятия принимаются меры по увеличению количества заявок на поставку продукции", – отмечают в компании.