Еврокомиссия одобрила соглашение об "открытом небе" с Украиной

Еврокомиссия в четверг, 8 апреля, одобрила обновленный проект решения о подписании Соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве.

Как сообщили в Представительстве Украины при ЕС, после этого проект будет внесен на рассмотрение Совета ЕС для окончательного одобрения.

Соглашение будет способствовать созданию общего авиационного пространства между Украиной и ЕС на основе общих стандартов ЕС в сфере безопасности полетов, управления воздушным движением и защиты прав потребителей.

"Благодаря соглашению увеличится количество рейсов, расширится география, откроются новые возможности для граждан и бизнеса. Общее авиационное пространство Украина-ЕС создаст условия для новых коммерческих возможностей авиалиний Украины и государств-членов ЕС, а также будет способствовать привлечению инвестиций в авиационную сферу Украины", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, подписание Соглашения об открытом небе планировалось в феврале, но было в очередной раз перенесено.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, теперь соглашениеможет быть подписано во второй половине июня.

Европейское общее авиационное пространство – двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использования воздушного пространства.

Переговоры об общем авиационном пространстве с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара. С 1 января 2021 года Великобритания вышла из Евросоюза.